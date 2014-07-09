Так как стоимость первого фунта обычно самая высокая у всех почтовых служб , посылки маленького веса стоят дороже
Данный калькулятор позволяет Вам рассчитать примерную стоимость доставки посылки от нашего склада. Все посылки мы автоматически страхуем на $60
Все что Вам нужно — это зарегистироваться
и получить свой личный адрес в США
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С 2013 на рынке услуг по приему и обработке грузов на своем складе в Делавере США
Каждая посылка застрахована бесплатно на сумму $60. При желании можно заказать дополнительную страховку. Цена будет составлять 3% от стоимости посылки.
Мы гарантируем сохранность Ваших отправлений, бесплатно страхуем каждую посылку, контролируем качество упаковки, постоянно внедряем новые методы автоматизации процессов приема и обработки посылок. На наших складах ведется видеонаблюдение 24/7.
Мы не пользуемся услугами посредников . Мы работаем напрямую с лучшими мореходными и авиакомпаниями . И за счет долгого и плодотворного сотрудничества с ними у нас одни из самых низких цен на доставка посылок из США . Проверьте сколько будет стоить доставка посылки в вашу страну на нашем Калькуляторе
Наш склад находится в безналоговом штате Делавэр, что позволяет нашим клиентам не платить sales taxes при покупках в интернет магазинах США.
Если посылка имеет большой объемный вес, мы переупаковываем ее в меньшую по размерам упаковку , что позволить Вам сэкономить в среднем от $10 до $15 на перевозку .
Мы много трудились и создали для своих клиентов, удобный, простой, красивый кабинет, который позволяет клиентам видеть все операции которые происходят с посылкой. Как только мы получили посылку с Вашим товаром, Вы будете наблюдать все действия с ней в своём личном кабинете. Увидите фотографию посылки поступившей на ваш адрес, можете заказать видео проверки посылки, отследить посылку по треку, сделать консолидацию, посмотреть историю всех заказов , платежей и т.д
Покупая товары в различных магазинах США вы получаете отличный товар. Но доставка из США нескольких посылок за границу ведет к дополнительным расходом . Отправляя на наш склад все свои купленные товары мы сформируем и упакуем посылку согласно вашему пожеланию и отправим в ту страну, которую вы , пожелаете . Это называется консолидация ( объединение несколько посылок, поступивших в разное время на ваш уникальный адрес в одну ) . Это позволит вам сэкономить до 80% на пересылке .
специальные условия для оптовых (крупных) клиентов.Чтобы узнать подробнее напишите на наш email адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.”>info@shipbox.us
“Я хотела бы просто сказать большое спасибо всем заинтересованным лицам компании з ShipBox за их помощь в процессе отменной доставки, все мои заказы прибыли быстро и выглядели просто отлично. Я обязательно буду в дальнейшем пользоваться их сервисом.”
“Я хотела бы просто сказать большое спасибо всем заинтересованным лицам компании з ShipBox за их помощь в процессе отменной доставки, все мои заказы прибыли быстро и выглядели просто отлично. Я обязательно буду в дальнейшем пользоваться их сервисом.”
Света Смирнова/ Москва
“Я купил умную зубную Sonicare Flexcare Platinum щётку от Philips на американском Интернет магазине amazon.com, с помощью персонального адреса в США для покупок от компании ShipBox товар прибыл на склад, сотрудники ShipBox очень бережно относились с моей покупкой.”
“Я купил умную зубную Sonicare Flexcare Platinum щётку от Philips на американском Интернет магазине amazon.com, с помощью персонального адреса в США для покупок от компании ShipBox товар прибыл на склад, сотрудники ShipBox очень бережно относились с моей покупкой.”
Володимир/ Ростов-на-Дону
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95% наших клиентов чаще всего покупают в следующих магазинах США: Amazon, e-Bay, Carters, H&M, 6pm. OldNavy
Все магазины
Для вашого удобства мы сделали каталог магазинов США и разделили его по категориям товаров. В него мы включили самые популярные магазины США где безопасно совершать покупки и товары имеют хорошее качество.
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Фото- и видеокамеры
Хобби
Часы и украшения
Шоппинг-моллы
Электроника
Основным направлениям доставки из США являться Россия и страны СНГ
Россия
Украина
Беларусь
Молдова
Казахстан
Кыргыстан
Узбекистан
Подробное
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