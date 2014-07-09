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Доставка из США (Америки) в Россию и страны СНГ. Основным направлением доставки является Россия и страны СНГ. Стоимость доставки покупок с магазинов США ( Amazon /амазон, eбей ) в Россию и др. страны вы можете рассчитать на калькуляторе ниже.

Так как стоимость первого фунта обычно самая высокая у всех почтовых служб , посылки маленького веса стоят дороже

Доставка из США . Стоимость доставки  из США калькулятор

Данный калькулятор позволяет Вам рассчитать примерную стоимость доставки посылки от нашего склада. Все посылки мы автоматически страхуем на $60

Стоимость доставки
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В стоимость услуг бесплатно входит:
  • Фото входящей посылки
  • Взвешивание входящей посылки
  • Убрать обувные коробки/Упаковку
  • Убрать инвойсы/накладные
  • Хранение вещей до 45 дней
  • Страховка посылки на сумму $60
  • Упаковочные материалы
  • Автоматическое выставление инвойсов
  • Оплата инвойса в кабинете
Shipbox для своих клиентов также предоставляет дополнительные услуги такие как проверка товара на исправность, видео распоковки , фото товара и т.д . Со всем перечнем дополнительных услуг вы можете ознакомится в разделе Стоимость Услуг.

Готовы покупать и отправлять?

Все что Вам нужно — это зарегистироваться
и получить свой личный адрес в США

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доставка из США

Как происходит доставка из США ?

Регистрируйтесь
на сайте Shipbox и
получаете личный
адрес в США на
нашем складе.

Вы покупаете
в магазинах США
и указываете свой
личный адрес для
доставки товара .

Мы получаем
Ваши покупки .
Храним на нашем
складе в США. По
желанию объединяем

Вы выбираете
способ доставки
посылки. Мы
отправляем
на Ваш адрес.

Вы получаете
посылку у себя
дома или в
пункте выдачи.

Доставка из США почему  вам выгодно работать с нами?

Опыт

С 2013 на рынке услуг по приему и обработке грузов на своем складе в Делавере США

Страховка

Каждая посылка застрахована бесплатно на сумму $60. При желании можно заказать дополнительную страховку. Цена будет составлять 3% от стоимости посылки.

Безопасность

Мы гарантируем сохранность Ваших отправлений, бесплатно страхуем каждую посылку, контролируем качество упаковки, постоянно внедряем новые методы автоматизации процессов приема и обработки посылок. На наших складах ведется видеонаблюдение 24/7.

Доступность

Мы не пользуемся услугами посредников . Мы работаем напрямую с лучшими мореходными и авиакомпаниями . И за счет долгого и плодотворного сотрудничества с ними у нас одни из самых низких цен на доставка посылок из США . Проверьте сколько будет стоить доставка посылки в вашу страну на нашем Калькуляторе

Адрес в безналоговом штате

Наш склад находится в безналоговом штате Делавэр, что позволяет нашим клиентам не платить sales taxes при покупках в интернет магазинах США.

Переупаковка посылки

Если посылка имеет большой объемный вес, мы переупаковываем ее в меньшую по размерам упаковку , что позволить Вам сэкономить в среднем от $10 до $15 на перевозку .

Удобный и простой кабинет

Мы много трудились и создали для своих клиентов, удобный, простой, красивый кабинет, который позволяет клиентам видеть все операции которые происходят с посылкой. Как только мы получили посылку с Вашим товаром, Вы будете наблюдать все действия с ней в своём личном кабинете. Увидите фотографию посылки поступившей на ваш адрес, можете заказать видео проверки посылки, отследить посылку по треку, сделать консолидацию, посмотреть историю всех заказов , платежей и т.д

Консолидация посылок

Покупая товары в различных магазинах США вы получаете отличный товар. Но доставка  из США нескольких посылок за границу ведет к дополнительным расходом . Отправляя на наш склад все свои купленные товары мы сформируем и упакуем посылку согласно вашему пожеланию и отправим в ту страну, которую вы , пожелаете . Это называется консолидация ( объединение несколько посылок, поступивших в разное время на ваш уникальный адрес в одну ) . Это позволит вам сэкономить до 80% на пересылке .

Сотрудничество

специальные условия для оптовых (крупных) клиентов.Чтобы узнать подробнее напишите на наш email адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.”>info@shipbox.us

Для доставки из США нашим клиентам предоставляем  :

Фото входящей посылки
Упаковочные материалы
Оплата инвойса в кабинете
Убрать инвойсы/накладные
Хранение вещей до 45 дней
Страховка посылки на сумму $60
Взвешивание входящей посылки
Автоматическое выставление инвойсов
Убрать обувные коробки/Упаковку
доставка из США

Отзывы клиентов

“Я хотела бы просто сказать большое спасибо всем заинтересованным лицам компании з ShipBox за их помощь в процессе отменной доставки, все мои заказы прибыли быстро и выглядели просто отлично. Я обязательно буду в дальнейшем пользоваться их сервисом.”

Света Смирнова/ Москва

“Я купил умную зубную Sonicare Flexcare Platinum щётку от Philips на американском Интернет магазине amazon.com, с помощью персонального адреса в США для покупок от компании ShipBox товар прибыл на склад, сотрудники ShipBox очень бережно относились с моей покупкой.”

Володимир/ Ростов-на-Дону

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Популярные магазины США

95% наших клиентов чаще всего покупают в следующих магазинах США: Amazon, e-Bay, Carters, H&M, 6pm. OldNavy

Все магазины

Для вашого удобства мы сделали каталог магазинов США и разделили его по категориям товаров. В него мы включили самые популярные магазины США где безопасно совершать покупки и товары имеют хорошее качество.

Страны доставки товаров из США

Основным направлениям доставки из США являться Россия и страны СНГ

Подробное

Готовы покупать в магазинах США ? Мы доставим из США в Россию

Все что Вам нужно — это зарегистироваться
и получить свой личный адрес в США

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доставка из США

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